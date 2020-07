Der mit einem Polizeihubschrauber gesuchte 32-jährige Autofahrer, der am Montagabend in Mannheim Einsatzkräfte gefährdet hat, hat sich am Dienstagmorgen um kurz nach 8 Uhr mit einer Schussverletzung im Arm zur Behandlung in eine Mannheimer Klinik begeben. Laut Polizei besteht keine Lebensgefahr. Die Polizei hatte am Montag auf das Auto des Mannes geschossen, nachdem er den Angeben zufolge seinen Wagen zurücksetzte und daraufhin auf einen Feuerwehrmann und danach auf einen Polizisten zugefahren sei. Der Feuerwehrmann habe sich nur durch einen Sprung zur Seite retten können.

Die Polizei hatte in der Nacht zum Dienstag die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche gebeten, da davon ausgegangen wurde, dass der Mann sich in einer hilflosen oder lebensbedrohlichen Lage befinden könnte. Die Öffentlichkeitsfahndung ist beendet. Die Hintergründe seiner Flucht vor den Einsatzkräften seien weiterhin unklar. Die Ermittlungen dauern an.