Ab diesem Montag sitzen Gewerkschaften und Arbeitgeber in Potsdam zusammen, um den Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst zu lösen. Es ist aber völlig offen, ob sich beide Seiten in den bis Mittwoch andauernden Verhandlungen tatsächlich einigen werden. Als ein Knackpunkt gilt die Forderung der Gewerkschaften nach einem Mindestbetrag von 500 Euro im Monat für alle 2,5 Millionen Beschäftigten beim Bund und in den Kommunen. Die Arbeitgeber lehnen einen solchen Mindestbetrag bisher strikt ab; aus Sicht der Gewerkschaften wird es ohne eine Lösung an diesem Punkt keine Einigung geben.

Begleitet werden die Verhandlungen von einem bundesweiten ganztägigen Warnstreik im Auto-, Bahn-, Flug- und Schiffverkehr, zu dem die Gewerkschaften Verdi und EVG für diesen Montag aufgerufen haben. Sollten die Gespräche scheitern, ist es möglich, dass die Gewerkschaften die Beschäftigten zu einer Urabstimmung über einen Arbeitskampf aufrufen.

