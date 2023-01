An diesem Dienstag beginnen in Potsdam die Lohnverhandlungen für die 2,5 Millionen Tarifbeschäftigten beim Bund und in den Kommunen. Die Gewerkschaften fordern 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro. Markus Sprenger, Geschäftsführer des kommunalen Arbeitgeberverbands Rheinland-Pfalz, ruft zu einem „vernünftigen Kompromiss“ auf – „und der liegt nicht bei 10,5 Prozent“. Sprenger forderte, in den Tarifverhandlungen müsse auch darüber gesprochen werden, wie die Entgelte für höher Qualifizierte so verbessert werden könnten, dass der öffentliche Dienst im Wettbewerb mit der Privatwirtschaft wieder mithalten könne. Denn in Zeiten des Fachkräftemangels seien die Entgelte für diese Beschäftigtengruppen „nicht mehr marktfähig“.

