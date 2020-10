Die Ärztliche Bereitschaftspraxis an der Asklepios Klinik in Kandel ist täglich an den sprechstundenfreien Zeiten in den Abend- und Nachtstunden sowie Mittwoch- und Freitagnachmittagen und an den Wochenenden uneingeschränkt erreichbar. Während des Corona-Lockdowns im Frühjahr hatte die Kassenärztliche Vereinigung die Bereitschaftspraxis vorübergehend geschlossen. Die Bereitschaftspraxis ist jedoch inzwischen wieder regulär erreichbar. Zeiten der Bereitschaftspraxis:  montags, dienstags und donnerstags von 19 bis 8 Uhr des jeweiligen Folgetages; mittwochs von 14 bis 8 Uhr am Donnerstag; freitags ab 15 Uhr sowie samstags und sonntags rund um die Uhr bis 8 Uhr am Montag. Telefon 07275 710.