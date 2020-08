Eine fliegende Suppenschüssel sorgte am Sonntag in der Alten Ixheimer Straße für Verdruss: Gegen 16.45 Uhr kam es dort laut Polizei zu einem Streit zwischen einem Paar. „Der Mann ärgerte sich über die Essenszubereitung seiner Frau und warf die Suppenschüssel kurzerhand aus dem Fenster“, so die Polizei. Die Schüssel fiel auf ein geparktes Auto der Marke Citroën und beschädigte dieses. Der Verursacher musste laut Polizei die Scherben entfernen, und er muss für den Schaden an dem Auto aufkommen. Die Schadenshöhe stehe noch nicht fest, so die Polizei.