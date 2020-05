Die Stadt wird zügig die Bäder in Kaiserslautern öffnen, sollte der Stadtrat am Montag (15 Uhr, Fruchthalle) die Öffnung der städtischen Bäder Waschmühle und Warmfreibad beschließen. Das hat Oberbürgermeister Klaus Weichel der RHEINPFALZ gegenüber erklärt. „Wenn der Beschluss im Stadtrat am Montag fällt, werden wir alles daran setzen, dass die Bäder so schnell wie möglich aufgehen“, sagte der Rathauschef. Er habe für den Fall die Devise ausgegeben, in den Bädern nur das Nötigste zu machen. Er habe dazu in der Fraktionsvorsitzendenrunde am Freitag einen Maßnahmenkatalog vorgestellt.

Kritik an fehlenden Vorbereitungen

Die CDU-Fraktion kritisierte gestern, dass bisher seitens der Stadt offensichtlich keine Maßnahmen und Vorbereitungen zur Öffnung der städtischen Schwimmbäder eingeleitet worden seien. CDU-Fraktionsvorsitzender Michael Littig erinnerte daran, dass bereits im April von fast allen Fraktionen im Stadtrat die Forderung laut geworden sei, selbst in Kenntnis des Risikos, dass Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen eine Öffnung verhindern könnten, die Öffnung aller Bäder mindestens vorzubereiten.

Die Fraktion der Grünen kündigte am Sonntag an, sie werde in der Stadtratssitzung heute für eine Öffnung beider städtischer Freibäder stimmen. Die Fraktion respektiere die Position des Oberbürgermeisters, die Bäder nicht zu öffnen, um Infektionsrisiken abzuschwächen. Der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Tobias Wiesemann, sagte, nach Abwägung aller aktuell vorliegenden Informationen sei man dennoch der Meinung, dass eine Öffnung verantwortbar sei. Wenn Urlaube nicht möglich und Sport- und Freizeitangebote stark eingeschränkt seien, müssten die Bäder als wichtige Bausteine auch der sozialen und gesundheitlichen Infrastruktur geöffnet werden.

