Am Sonntagabend musste die Polizei gleich zweimal ausrücken, weil in zwei Mehrfamilienhäusern Bewohner mit Hämmern Wände und Türen bearbeiteten. Das Kuriose dabei: Die Fälle haben laut Polizei nichts miteinander zu tun. Unabhängig voneinander traktierten in Dr.-Ehrensberger-Straße und Homburger Straße eine 33-jährige Frau und ein 77-jähriger Mann jeweils mit einem Hammer die Wände im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses beziehungsweise die Eingangstür eines Nachbarn in einem anderen Mehrfamilienhaus. Während sich die 33-Jährige über mehrere Nachbarn geärgert hatte, die nach ihrer Auffassung immer die Wohnungstüren sehr laut zuschlagen würden, hatte sich der 77-Jährige über einen einzelnen Nachbarn aufgeregt, dessen Zigarettenqualm immer über den Kamin in die Wohnung des 77-Jährigen ziehen würde. Da die 33-Jährige zudem lautstark „ich bringe euch alle um“, gerufen hatte, wurde sie im Unterschied zu dem 77-jährigen Mann nicht nur wegen Sachbeschädigung, sondern überdies wegen Bedrohung angezeigt. Nach eindringlichen Ermahnungen durch die Polizei beruhigten sich die Aufgebrachten. Die beiden Hämmer wechselten allerdings die Besitzer. Sie befinden sich nun in der Obhut der Polizei. Die Frau verursachte einen Schaden von rund 500 Euro, der Mann von rund 300 Euro.