Tadano-Demag will das Werk Wallerscheid aufgeben, dafür den Standort Dinglerstraße in Zweibrücken festigen, unter anderem durch den Bau einer neuen Halle. Das wurde aus Kreisen der Geschäftsführung bestätigt.

Der Glasfaserausbau in Maßweiler ist im vollen Gang − und hinterlässt deutliche Spuren. Ortsbürgermeister Herbert Semmet ist stinksauer über tiefe Gräben in den Dorfstraßen. Jetzt kümmert sich die Verbandsgemeinde um das Problem.

In der Fußgängerzone Pirmasens stehen größere Veränderungen an. Mehrere Geschäfte werden bald schon leerstehen. Der große Schock bleibt aber aus. In einer Annonce wird das Modehaus Niebel zur Neuvermietung angeboten. Das Unternehmen betont jedoch: „Wir hören nicht auf.“

„Leinen los!“ hieß es am Wochenende wieder auf und am Eisweiher in Pirmasens. Mehr als 200 Aussteller aus ganz Europa haben ihre selbstgebauten Modellboote gezeigt. Zahlreiche Schaulustige waren gekommen, um bei bestem Sommerwetter die Ergebnisse des zeitaufwendigen Hobbys zu bestaunen – auf dem Wasser aber auch auf dem Trockenen.

Bewährung hieß es in der vergangenen Woche nach zwei Verhandlungstagen vor dem Berufungsgericht beim Landgericht Zweibrücken für einen 28-Jährigen, der vor drei Jahren in einer Nacht mehrere Straftaten begangen haben soll. „Das ist ihre allerletzte Chance“, sagte der Richter.

Am Mittwoch ist es genau 75 Jahre her: Am Sonntag, 14. August 1949, dem Vortag zu Maria-Himmelfahrt, strahlte die Sonne vom Himmel auf den Winterberg bei Erfweiler. 5000 Gläubige waren zur Weihe des neuen Winterkirchels gekommen. Ein denkwürdiger Tag.

Die Alte Burg in Rodalben hat eine neue Pächterin: Victoria Basa übernimmt zunächst in bewährter Manier, hat jedoch schon einige Pläne, um das Lokal auch für Familien, Vereine und Feierlichkeiten attraktiv zu machen.