Impfdurchbrüche: Was man wissen muss

Wie oft übertragen Geimpfte Personen das Coronavirus? Wie effektiv ist die dritte Impfung und wer sollte sich so schnell wie möglich boostern lassen? Aktuelle Erkenntnisse aus der Wissenschaft. Zum Artikel

Heute noch: Impfen in der Festhalle Landau

In der Festhalle Landau ist am Samstagabend noch Impfstoff übrig. Das DRK impft heute noch so lange, bis er alle ist. Zum Artikel

Polizei räumt Mannheimer Fressgasse

Ein festgeklebter Demonstrant auf der Straße, ein anderer auf der Laterne und ein Bräutigam, der nicht zu seiner Hochzeit konnte. In der Mannheimer Fressgasse spielten sich am Samstag kuriose Szenen ab. Zum Artikel

Bangen bei der Gastro in der Südwestpfalz

Seit der 2G-plus-Regel sind in der Südwestpfalz nochmals etliche Stornierungen bei Gastronomen und Hoteliers eingegangen. Manche schließen schon wieder, viele bangen um ihre Mitarbeiter. Zum Artikel

Kaiserslautern erlässt keine Kosten

Beim Marktausschuss in Kaiserslautern wurde viel über die vorzeitige Absage des Weihnachtsmarkts diskutiert - mit einem nüchternen Ergebnis für die Beschicker. Zum Artikel

Neustadter Einzelhandel klagt über 2G

Die 2G-Regel hat dem Weihnachtsgeschäft einen großen Dämpfer verpasst. Neustadter Einzelhändler klagen über fehlende Kundschaft und Umsatzeinbrüche. Zum Artikel

So wird das Wetter

Der Schnee wird in den kommenden Tagen schmelzen. Autofahrer sollten dennoch aufpassen. Zum Artikel