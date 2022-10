Messerangriff in Ludwigshafen: Obduktionsergebnisse liegen vor

Nach dem Messerangriff sind am Mittwoch die 20 und 35 Jahre alten Todesopfer in der Rechtsmedizin in Mainz auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal obduziert worden. Weiterhin sind verschiedene Aspekte nach dieser Bluttat offen. Hier geht es zum Liveblog.

Oggersheim nach Bluttat unter Schock

Zwei Tote und ein Schwerverletzter – das ist die Bilanz von Messer-Attacken im größten Stadtteil von Ludwigshafen. Der mutmaßliche Täter wird von der Polizei angeschossen. Er soll am Dienstagmittag wohl mit einer Machete zugeschlagen haben. Die Hintergründe sind noch offen. Vor Ort ist das Entsetzen groß. Mehr dazu lesen Sie hier.

Ernste Lage in Pfälzer Krankenhäusern

Die beiden großen Krankenhausgesellschaften der Pfalz, das Klinikum Ludwigshafen (Klilu) und das Westpfalzklinikum (WPK), sehen sich in einer angespannten Corona-Situation mit teilweise erreichten Belastungsgrenzen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Richter nennt Termin für Urteilsverkündung

Es gibt einen möglichen Termin für die Urteilsverkündung im Polizistenmord-Prozess. Mittlerweile sind alle Zeugen gehört. Auch von Seiten der Verteidiger soll es keine weiteren Beweisanträge mehr geben. Zum Ende der Sitzung Mittwoch wurden die Daten für die kommenden Verhandlungstage genannt. Mehr dazu lesen Sie hier.

Änderung bei Bankkarten: Plastikgeld in neuen Varianten

Mindestens eine Bankkarte hat fast jeder im Geldbeutel. Je nach Kreditinstitut kommen bald weitere Karten dazu. Die mächtigen Finanzunternehmen Visa und Mastercard haben neue Bezahlverfahren entwickelt. Für manche Kunden kann das auch Preiserhöhungen bedeuten. Wichtige Fragen und Antworten. Mehr dazu lesen Sie hier.

So rüsten Banken gegen Geldautomatensprenger auf

Erneut haben Automatenknacker in der Pfalz zugeschlagen. Die Banken versuchen sich immer besser vor ihnen zu schützen. Pfalzredakteur Fabian Binder stellt die unterschiedlichen Maßnahmen vor. Mehr dazu lesen Sie hier.

Nach Gedenken an Rechtsextremen: Stadionsprecher des SV Waldhof Mannheim tritt zurück

Nach den Vorfällen beim DFB-Pokalspiel des SV Waldhof Mannheim am Dienstagabend übernimmt der langjährige Stadionsprecher Stephan Christen Verantwortung für sein Handeln und tritt sofort von seinem Amt zurück. Mehr dazu lesen Sie hier.

Brandgefährlich: Pfälzer Feuerwehren warnen vor Teelichtöfen

Die Wohnung heizen mit einer Handvoll Teelichtern? Aktuell versprechen selbstgebaute Teelichtöfen wahre Heizwunder. Pfälzer Feuerwehren warnen jedoch vor dem Trend: „Wer sich so ein Ding anschafft, kann auch gleich einen Gasheizpilz in die Wohnung stellen.“ Pfalzredakteurin Elisia Ruiz über einen Trend, der sich auf den Sozialen Plattformen Instagram und Tik Tok verbreitet. Mehr dazu lesen Sie hier.

Heizen mit dem Holzofen – so geht’s richtig

Mit dem Beginn der Heizperiode werden auch die Holzöfen wieder angeworfen. Doch das gemütliche und warme Feuer im Ofen kann zur Brandgefahr werden. Feuerwehr und Schornsteinfeger klären auf. Mehr dazu lesen Sie hier.

Pfalz nach wie vor mit landesweit höchster Inzidenz

Für Rheinland-Pfalz meldet das Landesuntersuchungsamt am Mittwoch 7182 neue laborbestätigte Infektionen mit dem Coronavirus seit Dienstag. Das Infektionsgeschehen in der Pfalz mit interaktiven Grafiken. Mehr dazu lesen Sie hier.

Die neue Freiheit ohne BH

Der Push-up-Busen ist out. Frauen lassen den BH in der Schublade liegen und zeigen sich in der Öffentlichkeit ohne. Es geht dabei um mehr als einen Modetrend. Mehr dazu lesen Sie hier.