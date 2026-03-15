Das Ensemble Naschuwa nimmt die Hörer mit „An Nacht in Gan Ejdn“ mit auf die Suche nach dem Paradies. Ein Abend mit jiddischen Witzen, Klezmer sowie hebräischen Liedern.

Zum dritten Mal ist das Ensemble „Naschuwa“ in der ehemaligen Synagoge in Weisenheim am Berg zu Gast. Gegründet wurde die Gruppe, die heute aus Matthias Helms (Geige, Gesang, Moderation), Julian Keßler (Gitarre), Thore Benz (Kontrabass) und Rainer Ortner (Akkordeon) besteht, vor über 30 Jahren von dem Pfarrer Matthias Helms. Er möchte die Musik nutzen, um Brücken zwischen christlicher und jüdischer Kultur zu bauen. Jüdische Wurzeln hat keiner der Musiker. Helms hat ein Jahr in Israel studiert, weitere Aufenthalte folgten. Wenn er von Israel spricht, glänzen seine Augen, so bei seiner Einführung zu dem Lied „Erev schel schoschanim“, einem romantisch-ruhigem Liebeslied. Das Licht, einfach alles sei dort intensiver. Intensiv, ausdrucksstark ist auch seine Stimme und Mimik.

„Denken Sie an Fußball!“

Der Titel rufe dazu auf, den Augenblick zu genießen. Enthusiastisch lädt er beim nächsten Lied „Hava Nagila“ die Zuschauer ein, mitzusingen, was sie sich nicht nehmen lassen. Bildhaft erklärt er die leidenschaftlichen Wendungen: Zuerst müsse man langsam anfangen, alles auskosten. „Im zweiten Teil suchen wir den Rhythmus, die Freude. Aber nicht zu früh freuen, schon gleich kommt wieder die Skepsis. Die taucht kurz auf, und dann wieder ab.“ „Jetzt im dritten Teil werden wir euphorisch. Denken Sie an Fußball! Wir kommen auf dem Gipfel der Freude an. Bis wir die Freude wieder loslassen“. Mehr oder weniger organisch leitet er danach zur Philosophie des Judentums über. Der Weg sei das Ziel, das „sich auf den Weg machen“. Erkenntnis sei eher als Prozess zu verstehen. Das Christentum sei dagegen eine dogmatische Religion, mit festem Ziel. Auch dazu gibt es Beispiellieder, wie „Fregt die Welt“.

Der Gott im Fitnessstudio

Die Veranstaltung lädt dazu ein, sich intensiver mit der Philosophie hinter den Liedern und Texten zu beschäftigen. Das Leben im Augenblick, Situationskomik, zeige sich auch im jiddischen Humor: Vier Frauen treffen sich zum Kaffeeklatsch, mächtig geben sie an, wer den besten Sohn habe: „Meiner ist Priester“, sagt die erste Frau. „Alle nennen ihn Padre“. „Meiner ist Bischof“, entgegnet die andere. „Er wird mit „Eure Exzellenz“ angesprochen!“ Der Sohn der dritten Frau ist Kardinal, „Eminenz“ die Anrede. Doch die vierte Mutter kann das toppen: Ihr Sohn gehe ins Fitnessstudio, habe den teuersten Friseur und sei mit dem schönsten Anzug bekleidet. Alle Frauen sprächen ihn mit „Mein Gott“ an.

Kein Rot für Helden

Die Chance des Augenblicks könne man aber auch zur „Problemlösung“ nutzen: Als die Sowjetarmee 1968 zum Ende des Prager Frühlings einmarschiert und zwei Juden bei Rot über die Straße gehen, so ein Witz, werden sie angehalten. Geistesgegenwärtig sagt der „Regelbrecher“: „Genosse Kommissar, gilt das auch für die Helden?“ „Entschuldigung, ich wusste nicht, mit wem ich spreche!“ sagt der Ordnungshüter. Die beiden dürfen passieren. „Aber wir sind doch keine Helden!“, wundert sich danach einer der beiden. „Ja, aber fragen wird man doch noch können!“

Vergessen darf man an dem schönen Abend aber auch die Krisen dieser Region nicht: Helms erinnert sich, als Student in Israel einer Palästinenserin ein palästinensisches Lied vorgetragen zu haben. Die Kommilitonin sei über seinen Vortrag glücklich gewesen. Kurz danach sei er auch von einem Israeli gelobt worden, bis die beiden sich stritten, zu wessen Kultur das Lied gehöre. „In einem einzigen kleinen Glücksmoment waren beide zufrieden.“ Diesen kurzen Moment gelte es zu bewahren. Ein kleines Stück Paradies – wie der inspirierende Abend.