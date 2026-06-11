Den „Tag der offenen Gartentür“ veranstaltet der Verband der Gartenbauvereine Saarland/Rheinland-Pfalz am 14. und 28. Juni. Auch Gärtner aus Neustadt beteiligen sich.

Gartenfreunde, die auf der Suche nach Inspirationen zur Gestaltung ihrer eigenen grünen Oase sind, oder einfach nur Naturbegeisterte können dann die Gärten anderer Pflanzenfans kennenlernen. Zahlreiche Privatpersonen gewähren Interessierten anlässlich des „Tags der offenen Gartentür“ Zutritt zu ihrem Gelände. Die teilnehmenden Gärten präsentieren sich laut Ankündigung in einer großen Vielfalt – von liebevoll gestalteten Ziergärten über naturnahe Anlagen bis hin zu besonderen Themengärten. Besucher erhalten die seltene Gelegenheit, einen Blick hinter fremde Gartenzäune zu werfen, mit den jeweiligen Besitzern ins Gespräch zu kommen und Anregungen zu sammeln. Die teilnehmenden Gärten sind grundsätzlich von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

Roswitha Vigener aus Duttweiler empfängt am Sonntag, 14. Juni, Gäste in ihrem 800 Quadratmeter großen Garten im Achtzehnmorgenpfad 58. Wie der Verband der Gartenbauvereine mitteilt, ist dieser mit Kugelbäumen, Hortensien, Rosen, Stauden, Gräsern und Kräutern bepflanzt. Architektonische Elemente wie Wege, ein formales Wasserbecken, ein Laubengang, ein Holzpavillon und Sitzplätze geben dem Gelände zusätzlich Struktur. Eingestreute Kunstobjekte runden die Gestaltung ab.

„Wertvolle Rückzugsorte und Lebensräume“

Jutta und Peter Gros aus Lachen-Speyerdorf beteiligen sich sowohl am Sonntag, 14. Juni, als auch am Sonntag, 28. Juni, am „Tag der offenen Gartentür“. In der Karl-Ohler-Straße 19 stellen sie ihren 2400 Quadratmeter großen parkähnlichen Garten vor, in dem alte Walnuss- und Kirschbäume wachsen. Mit Rosen, Stauden, Gräsern, Hortensien und Funkien präsentiert sich die Anlage nach Veranstalterangaben mediterran angehaucht. Sitzgelegenheiten laden zum Verweilen ein.

Mit dem „Tag der offenen Gartentür“ will der Verband der Gartenbauvereine Saarland/Rheinland-Pfalz nach seinen eigenen Angaben die Bedeutung der Gartenkultur in den Mittelpunkt stellen und für den Erhalt sowie die Neuanlage lebendiger, vielfältiger und naturnaher Gärten werben. Diese bieten nach Ansicht des Verbandes „wertvolle Rückzugsorte und Lebensräume“.