Nordische Sakralmusik und mystische Chormomente: Der Mannheimer Kammerchor erschafft in Haßloch eine Atmosphäre, die das Vakuum zwischen den Tönen zum Schwingen bringt.

Mit „Lux Aeterna – Konzert zur Passionszeit“ ist der Mannheimer Kammerchor „Capella M“ nach Haßloch in die St. Gallus-Kirche zurückgekehrt: mit neuer Sakralmusik aus Nordeuropa im Umfeld jenes anglophonen Repertoires, dem sich „Capella M“ verbunden fühlt. Dabei beeindruckten die 24 Sängerinnen und Sänger mit ihrer sorgfältigen, höchsteigenen Klangkultur.

Die Stücke wechselte Martin Geißler mit stimmungsvollen, von ihm verfassten Gedichten ab. Auf diese Weise entstand eine Liturgie, jedoch mit „Luft“ für meditative Stille. Das Ensemble beruft sich auf die Tradition englischer Kirchen- und Universitätschöre, in der, stilistisch betrachtet, gleichsam die Zeit still steht. Parallelen zu einer Art universaler, religiöser Kontinuität hatte Martin Geißler eingeplant. So ist John Tavener, von dem zwei Kantaten erklangen, 1977 zur Orthodoxie konvertiert. Die Inszenierung zu Gabriel Faurés „Verbe égal au Très-Haut“ spielte auf das „Lumen Christi“ an, jenen Brauch der Osternacht, wenn die Gemeinde das Feuer einer Kerze aus der verdunkelten Kirche in die Welt hinausträgt. Anders als im volkstümlichen Protestantismus wird in dieser Musik nicht mit Gott „gehadert“. Die Korrelation von Licht und Klang impliziert, dass das Mysterium von seinem hohen Thron herabstrahlt.

Gewöhnungsbedürftiges Clavinova

Fauré komponierte seinen „Cantique de Jean Racine“ 1865 für drei Männerstimmen und Tasteninstrument. Schade, dass der Organist Christopher Saile auf Grund der räumlichen Gegebenheiten eine Clavinova traktieren musste. So sehr man sich an den elektronischen Beigeschmack gewöhnen musste, nahm doch das vorzügliche Männerensemble im Nu für sich ein. Daran fesselten Details wie der natürliche Ausklang der Stimmen, die sich ohne Dirigent koordinierten.

Die Dimensionen seines lupenreinen Tuttis enthüllte „Capella M“ mit „Requiem Canticorum“ des 2014, mit 60 Jahren verstorbenen James Whitbourn. Das Motto des Abends „Lux Aeterna“ war aus dessen Finale, also der lateinischen Textvorlage entnommen. An das abgründige Fis im Pedal der Orgel würde man sich später erinnern: Auf diesem Fundament erhob sich die Statik des Chorsatzes, zu dem von der Empore als behutsames „lontano“ Bernd Ballreichs Sopransaxophon erscholl. Die Ereignislosigkeit, die frömmlerische Simplizität dieser, am Kantionalsatz orientierten Textur steht hier nicht im Vordergrund, sondern die Entfaltung der Harmonien im Raum. Solche Feinheiten hatten der Chor und seine beiden Gastmusiker akribisch einstudiert.

Bezahnte Bässe und perfekte Intonation

Dabei wurde erkannt, dass die Resonanz tiefer, durch kerniges Timbre leicht „bezahnter“ Bässe den Gesamtklang in ein schillerndes Vibrato kleidet – mit einem Ergebnis, dass g das Vakuum zwischen den Tönen zu schwingen beginnt. Eindeutig wurde am Kolorit der akustischen Oberflächen gefeilt. Man denkt dabei an Aufnahmen von Marcel Pérès„ „Ensemble Organum“, die die Musik des Mittelalters in kraftvollen Erdfarben wiedergeben – eine Art „offenes“ Singen, das die Vokale leicht abdunkelt und den einzelnen Stimmzügen eine raue Kraft verleiht. Um dies zu erreichen, verfügt „Capella M“ von der Kontraoktav bis in einen leuchtenden Sopran über vorzügliche Sängerinnen und Sänger.

Hinzu kommt, dass von hier an in perfekter Intonation alle Stücke a cappella erklangen. So folgten zwei Motetten Johann Michael Bachs mit dem „Schmackes“ des 17. Jahrhunderts. Immer wieder teilte sich das Ensemble in doppelchörige Strukturen, etwa in „Agneau de Dieu“ des Kanadiers Rupert Lang mit bravourösen Soli im Sopran.

Kaugummi-Ästhetik ist Geschmackssache

Grandios gelang das achtstimmige „I Sing As I Rise Today“ des US-Amerikaners James Fritschel. Vom Norweger Ola Gjeilo (Jahrgang 1978) erklangen zwei Sätze, „Northern Lights“ und „Ubi Caritas“. Ihre Kaugummi-Ästhetik sei Geschmackssache – Glanz und Intonation der Darbietung verhalfen ihnen zu Glanz. Da deklamierte der Chor aufmerksam und präzise bis in die webenden Mittelstimmen. Zwischen Werken von Morten Lauridsen und Eric Whitacre brachten „Mother Of God, Here I Stand“ und „Song for Athene“ von John Tavener mit glockenartigen Harmonien ihren eigenen Reiz. Den Friedenssegen erteilten Knut Nystedts „Peace I Leave With You“ und Arvo Pärts „Da Pacem Domine“.