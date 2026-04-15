Die „Kleine Kneipe“ in der Neustadter Metzgergasse ist immer gut besucht. Grund dafür ist nicht zuletzt die besondere Gastfreundlichkeit der Wirtin.

In der Neustadter Metzgergasse liegt die „Kleine Kneipe“. Der Name beschreibt sie treffend: Sie ist klein und eine Kneipe. Obwohl das Lokal ein wenig abseits des trubeligen Geschehens auf dem Marktplatz liegt, finden die Gäste den Weg zu Xenia Ireland, die im Oktober 2021 die „Kleine Kneipe“ übernommen hat.

Xenia hat als Gastronomin in unterschiedlichen Restaurants und Gaststätten gearbeitet. Seit zwölf Jahren wohnt die Mutter von vier Kindern in Neustadt. Als sie von Christel Völker, ihrer Vorgängerin in der „Kleinen Kneipe“, eingestellt wurde, fühlte sie sich gleich wohl in der freundlichen Atmosphäre und der Zusammensetzung der Gäste. Schon nach sechs Monaten bot ihr Völker an, die Kneipe zu übernehmen.

Xenia Ireland zögerte nicht lange. „Ja, es war eine tolle Herausforderung, die ich keine Sekunde bereue. Die Gäste haben mich sofort aufgenommen. Es kam mir so vor, als ob ich nie etwas anderes gemacht hätte“, sagt die 61-Jährige. Xenia hat griechische Wurzeln väterlicherseits und lebt ihre mediterrane Seite gerne aus. Hin und wieder gibt es statt des typisch Pfälzischen Essens auch griechische Buffets zu besonderen Anlässen. Sie sei als Ouzo-Tante bekannt, erzählt sie lachend. Selbst trinke sie nur wenig davon, doch schenke sie den nach Anis duftenden Schnaps gerne zu jeder Gelegenheit an ihre Gäste aus.

Großer Holztisch für Stammgäste

Ein großer Teil ihres Publikums kommt regelmäßig zu ihr, manche drei- bis viermal pro Woche. Erst kürzlich ist ein Stammgast verstorben. Xenia und ihr Lebensgefährte Meik Rülke besuchten ihn noch im Pflegeheim. Auf seiner Beerdigung erwiesen sie ihm die letzte Ehre. Da habe er immer gesessen, sagen sie und zeigen auf seinen Lieblingsplatz in der Kneipe. Sie erinnern sich an seine liebenswürdige Art und erzählen, dass er bald täglich Gast war und im hohen Alter von 86 Jahren noch drei Kilometer zu Fuß zu ihnen bewältigt hätte.

Mitten im kleinen Gastraum ist ein großer Holztisch für Stammtischrunden reserviert, der nur sehr selten nicht besetzt ist. Alle Altersklassen ab etwa 30 Jahren gehören zum Publikum. Immer mehr junge Menschen sind unter den Gästen. Ein Generationswechsel finde schleichend statt, sagt Meik, der für die Theke zuständig ist. Die „Kleine Kneipe“ ist aber auch ein Touristenmagnet, denn Besucher Neustadts orientieren sich häufig an den aktuellen Google-Bewertungen. Im Ranking liegt das kleine Lokal weit oben.

Seit zwei Jahren kocht Xenia nun selbst, denn die Nachfrage nach Speisen sei deutlich angestiegen. „Alles ist frisch. Es gibt keine Soßen aus Tüten oder Pulver, kein Convenience“, betont sie. Ihre Karte ist klein, sodass sie den Andrang gut bewältigen kann. Wenn ihre Gäste sich etwas wünschen, steht es bald auf der Tageskarte – ein Service für die Stammgäste. Bekannt ist sie für Schnitzel und Cordon bleu. Aber der Renner seien ihre Mettbrote mit Ouzo, weiß sie zu erzählen.

Lebensgefährte hat noch zweiten Job

Sie zeigt Fotos von gedeckten Tischen, von besonderen Feiern, von gewünschten Büffets und auch von ihrer Schlagerparty, die sie hin und wieder veranstaltet. Xenia erzählt, wie viel Spaß sie gemeinsam mit den Gästen haben, wie lustig die Abende sind, von liebevollen Frotzeleien und vom Tanzen auf dem Stammtisch. Es sei eine familiäre Zusammensetzung, auch dann, wenn jemand neu dazu stoße.

Dass sie gut von ihrer Kneipe leben kann, hänge mit der Größe und den Öffnungszeiten zusammen, sagt sie. „Wir können Theke und Küche gut zu zweit bewältigen. Hätten wir mehr Personal, sähe das anders aus“, sagt sie. Außerdem habe sie noch geöffnet, wenn die Läden auf dem Marktplatz bereits schließen würden. „Dann kommen die Leute zu uns.“ Ihr Lebensgefährte allerdings hat noch einen zweiten Job und arbeitet täglich zwei Schichten. „Ich weiß, was Arbeit bedeutet“, sagt er. Hinter der Theke sei zwar viel zu tun, aber das Zusammenkommen mit den Gästen bereite ihm große Freude.

Xenia ist lebhaft, fröhlich und gesellig. „In meinem Namen steckt schon meine Berufung, denn Xenia heißt übersetzt die Gastfreundliche“, erklärt sie. Wenn sie Zeit hat und nicht in der Küche steht, sitzt sie bei ihren Gästen. Es haben sich schon Freundschaften daraus entwickelt. Oft seien sie eingeladen, sogar im Urlaub habe sie schon Stammgäste getroffen, erzählt sie. „Aber ich schließe die Kneipe nicht zu, um einer Einladung zu folgen. Das wäre ja unfair meinen anderen Gästen gegenüber.“

Die Wirtin hat Pläne. In etwa drei Jahren will sie mit ihrem Lebensgefährten nach Griechenland umsiedeln. Ihre Stammgäste sind sich sicher, dass die quirlige Wirtin dort bald eine Taverne eröffnen werde. Denn ohne Theke und Gäste kann man sich Xenia Ireland nur schwer vorstellen.

Die Serie

In dieser Serie werfen wir einen Blick auf die Menschen, die hinter den Theken von alteingesessenen Kneipen und Gaststätten in Neustadt stehen.

