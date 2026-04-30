Die älteste Demokratie der Welt feiert im Juli ihr 250-jähriges Bestehen.

Die aktuelle Gefühlslage vieler Deutscher im Bezug auf Amerika erinnert ein wenig an jemanden, dessen großer Bruder sich mit einem Mal konsequent daneben benimmt. Man liebt ihn natürlich weiter, aber fasst sich auch an den Kopf, wie eine solche Verirrung möglich ist. Ganz ähnlich lässt sich die Stimmung charakterisieren, die die Veranstaltung „I have a dream“ am Mittwoch im Hambacher Schloss prägte.

Als „Ein Gespräch über 250 Jahre USA“ war der Abend betitelt. Denn wenn am 4. Juli zum nächsten Mal zwischen Maine und Hawaii, Florida und Alaska der Nationalfeiertag begangen wird, steht auch ein großes, ein wirklich welthistorisches Jubiläum an: der 250. Jahrestag der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, mit der 1776 nicht nur die Loslösung der damals 13 britischen Kolonien vom Mutterland proklamiert und die USA als souveräner Staatenbund begründet, sondern auch universelle Menschenrechte wie Leben, Freiheit und das Streben nach Glück verfassungsrechtlich festgeschrieben wurden. Oder: „die Idee, Freiheit nicht nur zu erhoffen, sondern einzufordern“, in die Welt kam, wie es der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) zu Beginn in seiner Begrüßung formulierte.

„Schwiegerland“ und „Helden-Nation“

Nun wird man von einem kleinen Bruder sicherlich keine rein objektiv-analytische Einordnung erwarten. Eigentlich alle, die sich an dem mehrteiligen Programm mit Meinungsbeiträgen beteiligten, outeten sich in irgendeiner Form als Amerika-Liebhaber oder gar -Verfallene. Hauptbestandteil war eine von dem freien Journalisten Eric Marr moderierte Podiumsrunde mit den Journalistinnen Sabrina Fritz und Marlene Knobloch sowie dem Schriftsteller Klaus Modick. Der ist mit einer Amerikanerin verheiratet und nannte die USA deshalb kurzerhand „mein Schwiegerland“. Sabrina Fritz, die aktuell im ARD-Studio in Brüssel arbeitet, war von 2011-17 Korrespondentin in Washington und zeigte sich begeistert von der allgemeinen Freundlichkeit und Offenheit der Amerikaner, aber auch von der Energie, mit der sie Zukunftsprojekte umsetzten. Für Marlene Knobloch schließlich, die als Feuilleton-Redakteurin der „Zeit“ gerade von einer großen Recherche-Reise in den USA zurück ist, waren die Vereinigten Staaten, wie sie sagte, „lange eine Helden-Nation“, auch wenn sich heute die Frage stelle: „Ist es noch okay, Amerika so zu lieben, wie wir es getan haben?“ Auf Bruce Springsteen und andere Aspekte der amerikanischen Populärkultur konnten sich ohnehin alle gut verständigen.

Das berühmte Sprichwort, wonach Liebe angeblich blind mache, ließ sich hier indes nicht bestätigen: Die Schattenseiten des amerikanischen Traums und die vielen Widersprüchlichkeiten dieses Landes hatten alle durchaus im Blick: von der unglaublichen Gewalttätigkeit, die die ganze Geschichte durchzieht, über den allgegenwärtigen Rassismus bis zum ausufernden Kapitalismus, der ungeheuren Diskrepanz zwischen Arm und Reich und der Mitleidlosigkeit, mit der all jenen begegnet wird, die scheitern. Sabrina Fritz warnte auch vor den gewaltigen technologischen Veränderungen, die in den nächsten Jahren vom Silicon Valley aus auf uns zurollen werden und über deren Konsequenzen man sich noch gar keine Vorstellung mache – vor allem, weil vielen der verantwortlichen Tech-Milliardäre Demokratie inzwischen als verzichtbar erscheine.

Ein Plädoyer, das Land nicht zu früh abzuschreiben

Nach einer Prognose für die Zukunft befragt, äußerte Klaus Modick die Hoffnung, dass die Maga-Bewegung nach den Midterm-Wahlen im November und der dort erwarteten krachenden Niederlage der Republikaner, zerfallen oder zumindest „ausmagern“ werde – allerdings nur, wenn die Wahl nicht manipuliert werde. Für Marlene Knobloch bleiben die USA aber auch weiterhin der Hort des westlichen Demokratie-Modells. Daran müsse man schon deshalb glauben, weil sich die Demokratie nirgendwo auf dem Weltball mehr werde halten können, wenn sie in naher oder ferner Zukunft in Amerika untergehe. „Ich plädiere dafür, das Land nicht zu früh abzuschreiben“, hatte zuvor bereits Horst Lauinger gesagt, der Leiter des inzwischen zur „Penguin Random House“-Gruppe gehörenden Manesse-Verlags in Zürich.

Dort erschien jetzt pünktlich zum Jubiläum eine fast 1000-seitige Anthologie mit dem Titel „I have a dream“, die sich als Hommage an die älteste Demokratie der Welt in Storys, Essays und Gedichten beschreiben lässt. Sie wurde an diesem Abend gleichfalls vorgestellt: Die Schauspielerin Hannah von Peinen vom Staatstheater Mainz laß auszugsweise einige der nicht weniger als 250 Beiträge – von der im wesentlichen von Thomas Jefferson verfassten Unabhängigkeitserklärung bis zum 2020 veröffentlichten Manifest „See no Stranger“ der indischstämmigen Aktivistin Valerie Kaur, die sich angesichts des erstarkten „weißen“ Nationalismus um die Zukunft ihres Sohnes sorgt.

Lesezeichen

Horst Lauinger und Stefan Wagner (Hrg.): I have a dream. 250 Jahre Vereinigte Staaten von Amerika – Ein Roadtrip in Storys, Gedichten, Songs, Essays, Reden, Briefen und Reportagen. Manesse-Verlag, gebunden, 960 Seiten, 40 Euro.