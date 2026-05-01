Ist jungen Leuten Pressefreiheit noch wichtig? Auf dem Hambacher Schloss verschafften Workshops und Diskussionen Einblicke und sorgten nicht selten für Aha-Erlebnisse.

„Hochverrat“ nannte es die bayerische Regierung und hätte die vermeintlichen Rädelsführer am liebsten in den Kerker gesteckt. Dabei hatten die doch nur für Demokratie, Meinungs- und Pressefreiheit demonstriert – 1832, beim Hambacher Fest, als die Pfalz noch zu Bayern gehörte. Sechs Jahre vor dem 200. Geburtstag dieses Ereignisses, das als Geburtsstunde der deutschen Demokratie gilt, hat sich das Thema in seinen Erscheinungsformen massiv verändert, an Brisanz aber nichts verloren. Am 3. Mai wird der „Tag der Pressefreiheit“ begangen – Anlass genug, auf dem Hambacher Schloss jungen Menschen zwischen 15 und 17, Schülerinnen und Schülern der Anne-Frank-Realschule Ludwigshafen und des Hohenstaufen-Gymnasiums Kaiserslautern die Thematik ans Herz zu legen, in Workshops, Diskussionen, Filmbeiträgen. Die Stiftung Hambacher Schloss, der Deutsche Journalistenverband und die Landeszentrale für politische Bildung haben sich seit längerem für dieses Ziel zusammengetan, Medienpartner sind die RHEINPFALZ, der SWR und das ZDF. „Jede Tyrannei beginnt mit der Knebelung der Presse“, so der Titel eines Workshops. „Ohne Journalisten hätte es das Hambacher Fest nie gegeben“, urteilt Kristian Buchna, wissenschaftlicher Geschäftsführer der Stiftung.

2026 lauten herausragende Themen: Presse und KI, neue Technologien, Social Media. Lehrreich sind aber genauso Karikaturen aus den 1840er Jahren, die von Meinungsunterdrückung und Gängelung handeln. Laut internationaler Studien ist die Lage in puncto Pressefreiheit in 42 von 140 Ländern schwierig, in 31 sehr ernst, in Ländern wie Russland, China und Nordkorea katastrophal. Deutschland rangiert mit 43 anderen Staaten in der Kategorie „zufriedenstellend“.

Meinungsfreiheit in den USA?

Im Festsaal des Schlosses hat Museumspädagoge Marcel Böhles junge Menschen aus Kaiserslautern um sich versammelt und fragt, natürlich via Handy-Abstimmung, wer von ihnen aus einem Land stamme, in dem keine Meinungsfreiheit herrsche. Stimme aus dem Hintergrund: „Zählen die USA dazu?“ „Mal sehen“, antwortet Böhles. In einem anderen Workshop formuliert SWR-Journalist Thomas Nettelmann diesen Satz: „Der aktuelle US-Präsident würde ewig im Knast sitzen, wenn lügen strafbar wäre.“

Museumspädagoge Böhles führt die Schülerinnen und Schüler an die Wurzeln, ins Allerheiligste des Hambacher Schlosses, in die Ausstellung, in der, hinter Glas, die Fahne ausgestellt ist, die 1832 über dem Fest wehte. An Landkarten erklärt er vorbildlich historische Entwicklungen. 1812: die Pfalz gehört zu Frankreich, wo Napoleon auf dem Höhepunkt seiner Macht ist und den Pfälzern, die vom revolutionären Geist durchaus angetan sind, mit dem „Code Napoleon“ ein fortschrittliches Gesetzeswerk zuteil werden lässt. 1830: mit England, Frankreich, Preußen, Österreich und Russland fünf Großmächte und eine explosive Mischung in der Pfalz. Die Idee: „Wir sind Deutsche“, obwohl es „Deutschland“ noch gar nicht gibt. Schließlich 1832 das Hambacher Fest, 30.000 Teilnehmer aus allen deutschen Landen, auch aus Polen und Frankreich, ein riesiger Zuspruch angesichts einer Bevölkerungszahl von 6000 in Neustadt. Ebenfalls hinter Glas in Miniaturformat nachgestellt: das Fest, das Schloss, die Menschen – 400 Playmobilfiguren, fern von Kitsch hübsch anzusehen.

Die Schülerinnen und Schüler scheinen durchaus beeindruckt. Im Festsaal fragt Böhles: „Wie unterdrückten die Diktaturen des 20. Jahrhunderts in Deutschland die Pressefreiheit?“ Die Antworten kommen umgehend und korrekt. In der NS-Zeit: Parteiverbote, Ermächtigungsgesetz und vor allem, schon 1933, die „Reichstagsbrandverordnung“, nachdem in Berlin das Reichstagsgebäude durch Brandstiftung zerstört wurde, möglicherweise von den Nazis selbst. Die Verordnung setzte die Grundrechte außer Kraft. Die Presse war gleichgeschaltet. Schlagzeile des „Völkischen Beobachters“ nach der Schlacht von Stalingrad: „Sie starben, damit Deutschland lebe“. Böhles zeigt auch die Titelseite des SED-Blatts „Neues Deutschland“ vom Tag, als die Amerikaner 1969 auf den Mond flogen: „Apollo-Mondfähre auf dem Erdtrabanten gelandet“. Ein kleiner Artikel, unscheinbar in der Seitenmitte platziert.

Langeweile verboten

Seit 20 Jahren sind Zeitungshäuser Medienhäuser – mit Online-Auftritt, Livestream, Podcasts – und Reels. Was das ist? Wir fragen die KI. Antwort: „Kurzvideos bis zu 60 Sekunden, die sich ideal zur Unterhaltung, Information und Reichweitensteigerung auf Instagram und Facebook eignen.“ Larissa Hamann und Victoria Fuchs von der RHEINPFALZ zeigen sehr anschaulich an Beispielfilmen, wie das geht: „Die kreativsten Kostüme auf dem Klapprad-Cup“, „Die Ausbildung von Dackeln“ und der Ludwigshafener Bahnhof, der angeblich deprimierend wirkt. Linie: Info und Betroffenheit der User muss sein, Langeweile ist streng verboten.

Dann kommt schwer Bewegung ins altehrwürdige Hambacher Schloss. Die Schülerinnen und Schüler drehen mit ihren Handys eigene Reels. Thema: mein Hobby. Im Interview: eine junge Dame. „Meine Hobbys sind Kampfsport, Schach und Theater.“ Theater sei „underrated“, sagt sie, „unterschätzt“. „Kannst du uns mal zeigen, wie du auf der Bühne umkippst“, bittet die interviewende Klassenkameradin. Die Angesprochene tut es. Hinreißend, Bro. Null underrated. Hambacher Schloss mal ganz anders.