Im Chrysostomushof wird ein Bahnchaos zur Komödie: Das „LeNi-Theater“ startet am 9. Mai mit ihrem Stück „Es fährt kein Zug nach Irgendwo“.

Wie jedes Frühjahr probt die Laienschauspielgruppe „LeNi-Theater“ (eine Initiative von „Lebendiges Niederkirchen, Verein für Kultur und Dorfgemeinschaft e. V.“) unter Leitung der Vorsitzenden Marina Manuth-Forsch eine neue Produktion. In drei Akten erzählt das Stück „Es fährt kein Zug nach Irgendwo“ der Autorin Winnie Abel von Reisenden, die nach einem außerplanmäßigen Halt in einem Provinznest stranden. Gemeinsam haben die Mitwirkenden den Stoff ins Pfälzische übertragen und mit regionalen Anspielungen versehen. Die Premiere im Chrysostomushof Niederkirchen steigt am 9. Mai 2026.

Inspiriert ist das Szenario von den realen Erfahrungen mit dem pannenanfälligen Betrieb der Deutschen Bahn. In einem Städtchen namens „Deisem“ endet die Fahrt unverhofft. Niemand hat je von diesem Ort gehört, geschweige denn dort etwas „verloren“. Die Reise im ICE 6948 ist geprägt von jenem alltäglichen Unsinn, der entsteht, wenn Fremde auf engem Raum zusammentreffen.

Gestrandet in „Deisem“

Da ist die genervte Businessfrau Victoria (Melanie Dörr), die unentwegt mit ihrem Handy hantiert, weil am Zielort „Monnem“ ein wichtiger Deal auf sie wartet. Drei Kegelschwestern – Larissa (Marina Manuth-Forsch), Bärbel (Cornelia Semmler) und Thea (Andrea Schreier) – haben sich frühzeitig mit „kostbarem Blubberwasser“ und Proviant versorgt. Ihre ausgelassene Stimmung trifft nicht überall auf Zustimmung – immerhin findet Zugreisender Ingolf (Georg Semmler) Gefallen daran.

Wie sich zeigt, erreicht die als Anschlusszug geplante Regionalbahn den Bahnhof gar nicht erst. Lautsprecheransagen aus dem Off (Markus Konrad) sorgen nicht für Klarheit. Und wen interessiert schon das „Warum“ – ob „Betriebsausfall“ oder „Sturmschäden“? Keglerin Bärbel bringt es auf den Punkt: „Ich versteh nur Bahnhof.“

Auch ein rettender deus ex machina bleibt aus. Das Kaff „Deisem“ – eine augenzwinkernde Anspielung auf das benachbarte Deidesheim – verfügt zwar über einen „Edelpenner“, aber nicht über einen Taxistand. Landstreicher Emil (Thomas Forsch) spielt Mundharmonika, lebt von Ravioli aus der Dose und dichtet gelegentlich: „Alle schauen auf die Uhr. Hach, der Zug, wann kommt er nur?!“

Alles endet in einer „Psychose“

Das Mobilfunknetz ist ebenso unzuverlässig: Um Empfang zu bekommen, balanciert Victoria auf einer Bank, unterstützt von Mitreisenden. Die Kundenbetreuerin am Telefon (Carolin Klaus) bietet ein Heißgetränk an – wenig tröstlich für die Gestrandeten.

Die Lage eskaliert weiter: Motivationstrainerin Sieglinge (Katrin Schlich) versucht mit ihrem „Positiv-Power-Programm“ die Stimmung zu heben. Gleichzeitig verbreitet Verschwörungstheoretiker Hubert (Tobias Klaus) seine Theorien. Das entstehende Chaos gipfelt schließlich – so kündigt es das Programm an – in einer „Psychose“, die eine Polizistin (Evi Diepold) auf den Plan ruft.

Seit 2006 bringt das „LeNi-Theater“ jedes Jahr im Frühsommer ein neues Stück auf die Bühne. Die ersten Aufführungen fanden im Freien hinter dem Niederkirchener Rathaus statt. Seit 2010 – mit Unterbrechung durch die Pandemie – spielt die Gruppe im Chrysostomushof.

Es ist Flexibilität gefragt

„Wir suchen stets nach Herausforderungen“, sagt Marina Manuth-Forsch. Statt klassischer Bauernschwänke habe man bereits zahlreiche Genres ausprobiert. Ziel sei es, immer wieder neue Formen und Strukturen zu erproben. Die Stückauswahl hänge jedoch stark von der verfügbaren Besetzung ab – in diesem Jahr mit einem überwiegend weiblichen Ensemble.

Die enge Dorfgemeinschaft in Niederkirchen spiegelt sich auch im Theater wider: Alle Beteiligten engagieren sich ehrenamtlich, bringen Requisiten, Ideen und finanzielle Mittel ein. Da die Räumlichkeiten von mehreren Vereinen genutzt werden, ist bis zur Premiere neben Spielfreude auch Flexibilität gefragt.

Termine

Aufgeführt wird die Produktion „Es führt kein Zug nach Irgendwo“ des „LeNi-Theater“ Niederkirchen am Samstag, 9. Mai um 19:00 Uhr (Premiere), am Sonntag, 10. Mai um 18:00 Uhr sowie am Freitag, 15. Mai, am Samstag und 16. Mai jeweils um 19:00 Uhr, am Sonntag, 17. Mai um 18:00 Uhr im Chrysostomushof, Hauptstraße 74 in Niederkirchen – Einlass jeweils eine Stunde vor Beginn, Eintritt (inkl. Sitzplatzreservierung) zu je 9 Euro an der Abendkasse oder im Vorverkauf am 18. April von 10:00-12:00 Uhr im Chrysostomushof.