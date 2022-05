In der Zwerchgasse 5, wo bis März die „Artshop“-Ausstellungen des Neustadter Kunstvereins ihren Platz hatten, ist eine neue Mieterin eingezogen, die die Räume gut kennt und ebenfalls etwas mit Kunst zu tun hat: die Malerin und Kunstschulleiterin Alena Steinlechner.

Die Künstlerin, die im Dezember noch selbst vor Ort eine Einzelausstellung hatte, hat im April den Schlüssel erhalten und in dem früheren Friseursalon über Ostern auch schon erste Kurse mit Kindern veranstaltet. Seitdem finden dort regelmäßige Mal- und Zeichenkurse für Kinder und Jugendliche und jetzt am Samstag, 14. Mai, ab 18 Uhr auch erstmals eine Malparty für Erwachsene statt. Der Standort sei ideal, meint die gebürtige Tschechin, die auch regelmäßig selbst vor Ort arbeitet und sich dabei auch gerne über die Schulter schauen lässt: gut frequentiert, aber nicht überlaufen. Auch beim verkaufsoffenen Sonntag, 15. Mai, öffnet sie die Tore. Bisher hatte sie ihre Kurse in ihrem Wohnhaus im Neustadter Osten veranstaltet. Eine Übersicht zu ihrem Kursprogramm findet sich unter www.steinlechner.de.

Aber auch mit dem „Artshop“ des Kunstvereins geht es weiter, wenn auch in etwas kleinerem Rahmen: gleich um die Ecke in der Hintergasse in einem kleinen Ladenlokal neben dem Café Schwarze Katze. Als erstes zeigt dort aktuell noch bis 28. Mai das Maikammerer Kunstvereinsmitglied Hermann Jakob Brudke tachistische Bilder in Öl und Acryl sowie figurative Skulpturen vor allem aus Gips oder Fundhölzern.