In Erinnerung an einen Freund und langjährigen Unterstützer haben die Zweitliga-Handballer der Eulen Ludwigshafen und der BASF-Tennisclub eine Spende erwirtschaftet, die nun dem Tierheim in Neustadt zugute kommt. Robert Pfeffer, der im Januar mit 58 Jahren überraschend verstorben ist, war langjähriger Trainer des Tennisverbands Pfalz sowie des BASF-Tennisclubs. Außerdem unterstützte Pfeffer auch die Eulen als Freund, Fan und Förderer. „Um an diesen leider viel zu früh verstorbenen Unterstützer unseres Handballteams zu erinnern, stellten wir unsere Partie gegen Tusem Essen am 12. März unter das Leitmotiv #für Robbie, das auch auf Vorder- und Rückseite der Trikots gedruckt war“, erzählt Lisa Heßler, Geschäftsführerin der Eulen. Beim Sommerfest des BASF-Tennisclubs konnten diese Eulen-Trikots dann von Freunden, Förderern und Sponsoren ersteigert werden. Der Gesamterlös in Höhe von 2000 Euro soll im Sinne Robert Pfeffers für einen wohltätigen Zweck gespendet werden. „Wir wollen mit dieser Spende ein Zeichen setzen und in Robbies Sinne etwas weiterführen, was ihm immer wichtig war und was er sich gewünscht hätte“, so Heßler. Das Tierheim Neustadt als Empfänger dieser Spende kam auf Wunsch der Witwe des Verstorbenen ins Spiel. Denn Robert Pfeffer war es immer wichtig, dass die Tiere dort gut versorgt werden und eine angemessene Unterkunft haben. Daher war er auch Mitglied im Tierschutzverein Neustadt und ein Unterstützer des Neustadter Tierheims.