60 Zweitklässler der Neustadter Ostschule fahren am Samstag in die SAP-Arena nach Mannheim, um dort abends ab 19 Uhr beim 6K-United-Projekt ein großes Konzert zu geben. Wie die Schule mitteilt, üben die Schüler seit Februar zweimal pro Woche mit ihren Klassenlehrerinnen unter der Leitung von Ines Hardegger. Einstudiert wurden Texte und Choreographien. Zwölf Lieder werden aufgeführt. Insgesamt werden 6000 Kinder am Konzert teilnehmen, unterstützt werden sie von einer 16-köpfigen Liveband. „Unsere Schüler singen und tanzen aus vollem Herzen und können es kaum erwarten, ein kleiner Teil von etwas ganz Großem zu werden“, betont die Schulleitung. Das Projekt 6K United möchte Kinder fürs Singen und Musizieren motivieren und Lehrkräften Inspiration für einen lebendigen Musikunterricht bieten.