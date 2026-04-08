Zum zweiten Lämmerpicknick wird am Samstag und Sonntag, 18. und 19. April, nach Deidesheim eingeladen. Die Veranstaltung beginnt jeweils um 13 Uhr auf einer Weide im Wiesenweg.

Im Mittelpunkt stehen die Deidesheimer Lämmer und Einblicke in die Schafhaltung sowie die Landschaftspflege. Besucher können sich über die Arbeit von Schäfern informieren und die Tiere aus nächster Nähe erleben.

Geplant ist zudem ein gemeinsames Picknick auf der Wiese. Ergänzend werden Speisen und Getränke angeboten, darunter Wein und Secco aus einem Weingut in Meckenheim.

Auch Vertreter aus Landwirtschaft und Naturschutz sollen vor Ort sein. Ziel ist es, den Austausch über die Bedeutung der Weidetierhaltung und die Kulturlandschaft zu fördern.