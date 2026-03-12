Der SC Neustadt steht vor wegweisenden Zweitligapartien. Der Auftakt ist das Heimspiel gegen Uerdingen. Zwei Nachwuchstalente haben derweil ein Erfolgserlebnis.

Am Samstag steigt im Stadionbad ein weiteres Spitzenspiel der 2. Wasserball-Bundesliga. Der SC Neustadt empfängt im letzten Heimspiel der Vorrunde um 18 Uhr das Team von Uerdingen. Der Ausgang der Partie hat große Bedeutung für den weiteren Saisonverlauf in K.o.-Spielen um Abstieg, Aufstieg in die höchste Spielklasse und endgültige Platzierung.

Das System der jeweils eingliedrigen 1. und 2. Bundesliga wurde in dieser Saison vom Deutschen Schwimmverband ( DSV) beschlossen. Vorher wurde die höchste Spielklasse als A- und B-Gruppe durchgeführt. Der SCN hat sich als Aufsteiger aus der 2. Liga bislang bravourös gegen die etablierten ehemaligen B-Bundesligisten behauptet und steht auf Platz zwei. Das Hinspiel in Uerdingen war eine umkämpfte Partie. SCN-Kapitän Matthias Held: „Wir haben noch eine Rechnung offen.“ Anfang Dezember verlor der SCN in Uerdingen mit 14:17 (3:3, 3:6, 3:3, 5:5). Der SCN war nicht in seiner stärksten Besetzung angetreten. Die Wasserverweise auf beiden Seiten (SCN 9, Uedingen 12, Fünfmeter SCN 3, Uerdingen 2) zeugen von einer sehr umkämpften Partie. Ein Manko war beim SCN, dass nur vier Tore in Überzahl erzielt wurden. Bemerkbar machte sich vor allem, dass Angreifer Timo van der Bosch nicht dabei war.

Bestbesetzung möglich

Zurück zum Modus. Die Begegnung am Samstag ist für diese Saison noch nicht der Abschluss im Moby Dick. Die Traglufthalle wird erst Ende April für den Sommerbetrieb abgebaut. Für den SCN könnte es danach Trainingsprobleme und Terminschwierigkeiten für das Halbfinale geben. Das Viertelfinale indes ist für den 25. April und 2. Mai angesetzt, damit könnte noch das Hinspiel in der Traglufthalle ausgetragen werden. Das Halbfinale ist vom DSV für 9. Mai und 16. Mai geplant.

Diesmal hofft SCN-Coach Milos Sekulic im Heimspiel gegen die Westdeutschen seine beste Besetzung einsetzen zu können. „Es sind noch einige angeschlagen, mal sehen, wie es zum Wochenende hin aussieht“, erklärt er. Die Brisanz der Partie ergibt sich aus den bisherigen Punkten und Platzierungen. Der SCN steht mit 26 Punkten auf Rang zwei, Uerdingen mit 23 Punkten auf Rang vier. Siegt der SCN, springt für den SCN mindestens Rang drei heraus, für die genaue Platzierung sind noch die letzten Spiele des aktuell Drittplatzierten Krefeld entscheidend sowie das Auswärtsspiel des SCN in Düsseldorf am 21. März.

Erfolg für U16-Spieler

Mit einem Erfolgserlebnis sind die beiden U16-Spieler des SCN, Elias Kluck und Erik Lindenau vom bundesweiten Nachwuchsturnier um den Alves-Pokal in Hannover zurückgekommen. Das Team Süd belegte Rang zwei. Die Begegnung gegen Nord gewann die Süddeutsche Auswahl mit 10:5, gegen West siegte die Mannschaft mit 10:6, lediglich gegen die Landesgruppe Ost gab es eine knappe 11:12 Niederlage, so landete dann das Ost-Team auf Rang eins.

Ob es für die Männermannschaft ebenfalls ein Erfolgserlebnis am Samstag gibt, hängt auch von der Unterstützung der Fans im Stadionbad ab. Für alle, die jedoch nicht ins Moby Dick kommen können, auch hier wieder die Empfehlung des Livestreams auf Youtube. Die Begegnung findet man unter den Stichworten Wasserball, SC Neustadt gegen Uerdingen.