Der SC Neustadt muss beim Tabellenvorletzten Würzburg Ausfälle und Hinausstellungen kompensieren. Warum Kapitän Matthias Held dennoch ein „gutes Gefühl“ hat.

Mit 16:14 (2:2, 4:3, 5:2, 5:7) gewinnt der SC Neustadt beim Tabellen-Vorletzten SV Würzburg. Der knappe Sieg des als Favoriten und Tabellen-Zweiter angereisten SCN überrascht die Kenner indes nicht. Gegen vermeintliche „leichte“ Gegner, dazu noch im Auswärtsspiel, fällt es dem Aufsteiger allerdings noch schwer, klar aufzutrumpfen.

Zumal das Team nur mit zwölf Spielern, statt 14 möglichen Wasserballern angereist ist. Weil mit Hendrik Hummel auch noch ein zweiter Torwart auf dem Spielberichtsbogen stand, konnte Milos Sekulic also nur zehn Feldspieler einsetzen. In einer kräftezehrenden Sportart wie Wasserball ein Nachteil. Neben Verletzungen und Erkrankungen einiger Stammspieler hatte auch noch Matija Zezelj Pech bei der Anreise. Sein Auto blieb mit einer Panne auf der Autobahn liegen, der Teambus fuhr ohne ihn ab. Dennoch beherrschte der SCN in den Vierteln zwei und drei das Heimteam. „Ich hatte nie das Gefühl, wir könnten nicht siegen, ich hatte auch ein gutes Gefühl im Wasser“, betonte Kapitän Matthias Held.

Perez muss aus dem Wasser

Ein kleines Problem machte er dennoch aus. Er wolle zwar nicht die Schiris kritisieren, aber wie bereits beim letzten Auswärtsspiel gab es doch einige unverhältnismäßige Strafen. „Ich denke, die Schiedsrichter hatten auch nicht ihren besten Tag“, so Held. Schließlich zeigt dann auch ein Blick auf die Statistik: Würzburg erhielt sechs Zeitstrafen und einen Strafwurf, der SCN kassierte vier Fünfmeter sowie elf Hinausstellungen. Wie so oft war die Verteidigung des SCN sehr erfolgreich und ließ in Unterzahl lediglich fünf Treffer zu.

Schwer zu kompensieren war dann allerdings, dass Lizer Perez bereits zu Beginn des dritten Viertels seine dritte Strafe kassierte und daher den Bademantel anziehen musste. So kamen die Gastgeber im letzten Abschnitt noch einmal bis auf zwei Tore heran, nachdem sich der SCN mehrmals eine komfortable Vier-Tore-Führung erspielt hatte. SCN-Coach Sekulic: „Wir mussten arbeiten, kämpfen, es gab viel Hektik.“ Er lobte den Einsatz von Xaver Schädler, der die Mannschaft durch seinen Einsatz sehr unterstützt hat.

Nächstes Topspiel

Der SCN hat jetzt noch zwei Rundenspiele vor sich, bevor es in die wichtige Zwischenrunde geht. Die Platzierungen der Runde generieren die Paarungen der Zwischenrunde. So steigt am Samstag um 18 Uhr im Stadionbad ein weiteres Topspiel. Zu Gast ist der Uerdinger Schwimmverein, der das Hinspiel knapp gewann und aktuell auf Platz vier liegt.

Eine krachende Niederlage holte am Samstag die zweite Mannschaft des SCN in der Wasserballiga Süd. Bei Vorwärts Ludwigshafen verlor der SCN mit 7:20 (3:3, 0:7, 3:4, 1:6). Allerdings reiste der SCN ebenfalls ersatzgeschwächt mit einer sehr jungen Mannschaft an. Einzig Michael Heinz (Jahrgang 1964) hob den Altersdurchschnitt. Die zweite Mannschaft in der dritten Liga dient dem SCN-Nachwuchs als willkommene Testreihe gegen gestandene Männerteams, um sich entsprechend zu entwickeln und Erfahrung zu sammeln.