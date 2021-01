Von der ersten Protestaktion vor zwei Wochen ermutigt, plant die Neustadter Willkomm-Gemeinschaft eine zweite Auflage. Am Montag, 25. Januar, will sie ab 11 Uhr wieder auf dem Marktplatz auf die wegen Corona prekäre Situation für Handel, Dienstleistung, Gewerbe und Kultur hinweisen, dieses Mal unter dem Motto „Neustadt macht aufmerksam“. Bei den Reden geht es um die aktuelle Situation im Lockdown, wie die Neustadter „Zammehalde“-Initiative wahrgenommen wird sowie um einen Ausblick für die Zeit nach dem Lockdown und die damit verbundenen Erwartungen an die Stadtverwaltung. Laut Willkomm hat auch Oberbürgermeister Marc Weigel sein Kommen zugesagt