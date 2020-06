In der Talstraße ist eine zweite Baustellenampel aufgestellt worden. Sie steht vor und hinter der Unterführung der Schienen in Höhe der Schöntalschule. Bereits seit vielen Monaten wird auf der B 39 wegen der Sanierung des Speyerbachufers in Höhe des Stadions der Verkehr über eine Ampel nur einspurig geführt. Grund für die zweite Ampel sind jetzt die Arbeiten der Bahn für Lärmschutzwände bei der Eisenbahnbrücke. „Wegen des hohen Verkehrsaufkommens haben wir uns für eine zweite Ampel entschieden“, so eine Stadt-Sprecherin. Geplant sei, dass die Ampelschaltungen koordiniert werden. „Fahrzeuge, die die erste Ampel passieren, sollen auch an der zweiten Ampel noch die Grünphase nutzen können, um den Verkehrsfluss zu verbessern“, heißt es bei der Stadt. Die Anpassung der beiden Ampeln soll bis Ende der Woche erfolgt sein.