Beim Begriff „Drive-in“ denken viele mittlerweile nicht mehr nur an Burger und Pommes, sondern auch an Corona-Tests. Der Neustadter Feuerwehr-Löschzug Süd setzt hingegen am liebsten auf Spießbraten, der ins Auto gereicht wird. Am Samstag, 19. März, ist es wieder soweit.

Weil das traditionelle Schlachtfest im Januar coronabedingt wieder ausfallen musste, setzen die Wehrleute zum zweiten Mal auf die Abholstation in einer kleinen Einbahnstraße am Feuerwehrgerätehaus im Diedesfelder Weg 94 in Hambach. Der von den Wehrleuten verpackte Spießbraten wird dort durchs Autofenster gereicht. Tupperdosen oder andere Behältnisse scheiden auch dieses Jahr aus Hygienegründen aus. „Wir von der Feuerwehr lassen uns auf jeden Fall auf Corona testen und tragen Mundschutz“, betont Martin Galler vom Löschzug Süd, dem Wehrleute aus Hambach und Diedesfeld angehören.

Zwei Abholtermine

Einen Tag hat es seinen Angaben nach vergangen April gedauert, bis alle 500 Portionen von 260 Bestellern bestellt waren. „Die Resonanz auf den RHEINPFALZ-Artikel hat uns letztes Jahr überrollt“, schildert Galler. „Das Essen kam sehr gut an.“ Erneut kommt das Fleisch von einer Kandeler Metzgerei, dazu gibt es Rieslingzwiebeln, Knoblauchsoße und wahlweise Brot oder Kartoffelsalat. „Der Kundschaft zuliebe verzichten wir darauf, die Preise anzuheben, auch wenn im Prinzip alles teurer geworden ist“, sagt Galler. Bedeutet: Je nach Beilage – Brot oder Kartoffelsalat – kostet die Portion zehn beziehungsweise elf Euro.

Es gibt zwei Termine, während derer das Fleisch am Feuerwehrgerätehaus abgeholt werden kann: Von 11.30 bis 13.30 Uhr oder von 17 bis 19 Uhr. Am Tag vorher wird eine Erinnerungs-E-Mail rausgeschickt. Vergangenes Jahr blieb übrigens eine Portion übrig, so Galler: „Die hat einer vergessen abzuholen.“

Info

Bestellungen werden bis 15. März entgegengenommen, über http://spiessbraten.david-traub.de oder Bestellzettel, die es am Feuerwehrgerätehaus neben dem Briefkasten gibt.