Ein rundes Dutzend Vereine und Organisationen beteiligen sich am Wochenende an einem zweitägigen Spielfest der TuS Lachen-Speyerdorf auf dem Sportgelände Lilienthal. In einem weiteren Projekt der inklusiven Abenteuer- und Erlebnissporttage für die ganze Familie gibt es am 18. und 19. September jeweils von 10 bis 16 Uhr Bewegungsangebote und Informationen rund um die Themen Bildung, Integration und Inklusion. Auch Wundschminken ist im Programm.

Bereits seit über einem halben Jahr laufen die Vorbereitungen auf das ursprünglich für Anfang Juli geplante Spielfest, das wegen der damals herrschenden Corona-Bestimmungen zunächst