Ob Bubble Soccer oder Basketball-Hip-Hop. Inklusive Aktionen gibt es auf dem zweitägigen Spielfest der TuS Lachen-Speyerdorf. Ein neues Gerät darf getestet werden.

Auf einem großen internationalen Fest des Sports kämpfen rund 7000 Teilnehmer in 26 Sportarten bei den derzeit in Berlin laufenden Special-Olympics-Weltspielen nicht nur um Medaillen. Sie werben zugleich für mehr Anerkennung und gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit geistiger Behinderung. Diesem Ziel haben sich auch die inklusiven Abenteuer- und Erlebnissporttage der TuS Lachen-Speyerdorf bei ihrem Spielfest am Wochenende auf dem vereinseigenen Sportgelände verschrieben.

Mit einem offenen Tischtennisturnier am Samstag ab 16.30 Uhr beginnt der sportliche Teil der zweitägigen Veranstaltung. Bis 20 Uhr gibt es unter anderem eine Fallschirmlandung, eine Hip-Hop-Show und zwei Flag-Football-Demonstrationsspiele.

Boulderwand offiziell eröffnet

Ein weiterer Höhepunkt des inklusiven Spielfestes ist die am Sonntag um 12.15 Uhr vorgesehene offizielle Eröffnung der Outdoor-Boulderwand. Dieses Projekt ist finanziell von der Aktion Mensch unterstützt und in den vergangenen Monaten mit viel Eigenarbeit fertig gestellt worden. Die Boulderwand kann an beiden Spielfesttagen eben so ausgiebig getestet werden, wie die bereitgestellten Spiele für die ganze Familie. Beim Bubble Soccer, auf der Airtrack-Matte und in einer Hüpfburg sind weitere Bewegungsmöglichkeiten für Jung und Alt im Angebot des inklusiven Sportfestes. Zu dem heißen die Organisatoren auch ausdrücklich Menschen mit Migrationshintergrund und Mitglieder der queeren Community willkommen.

Andere Vereine dabei

Das bunte Programm an beiden Tagen wird ergänzt mit Mitmachaktionen der verschiedenen Abteilungen der TuS Lachen-Speyerdorf, vom Jugendamt Neustadt, ADAC Pfalz und Jugendrotkreuz sowie weiterer Vereine aus der Umgebung. Dazu gibt es ein umfangreiches Bühnenprogramm zur Erholung zwischendurch, das mit Unterstützung des Völkerverständigung-Kulturfördervereins „Selino“ Neustadt zusammengestellt wurde. Tanzvorführungen der Linedance Connection und des 1. Rock ’n’ Roll-Clubs Neustadt, eine Basketball-Hip-Hop-Show der DDC Streetkidz wechseln sich am ersten Tag unter anderem ab mit einer Kinderbuchlesung „Inklusion“ und einem Auftritt des Kinderchors „Notenhüpfer“ des Gesangvereins Lachen.

Am Sonntag wird das Programm ab 10 Uhr maßgeblich gestaltet von der Musikschule Juphi mit Ballettvorführungen und einer Rockband. Showtänze von Gruppen aus Limburgerhof, der Girlies des VT Frankenthal und der Crazy Jumpers der TSG Eisenberg unterhalten ebenso wie die Sängerin Vitoria Polanski und interkulturelle Tanzgruppen aus Bruchsal und Germersheim. Dazu heißt es gegen Ende nochmals gemeinsam zu singen mit dem „4’n More Barbershop Chorus“, ehe das Spielfest gegen 16 Uhr endet.

Information

Die Auftrittzeiten beim Bühnenprogramm sind auf der Webseite tus1910.de/iae/bewegungsangebote/#spielfest zu finden.