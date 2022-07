Zweimal Silber sicherte sich Lennart Nies vom TV Maikammer, amtierender Pfalzmeister im Marathon und Vizemeister über zehn Kilometer, bei seinem ersten Start bei den Berglauf-Europameisterschaften der Senioren im französischen Chamonix La Feclaz in der Altersklasse M35. Der 35-jährige Betriebswirt, der in Ludwigshafen lebt, musste sich über 10 Kilometer und 850 Höhenmeter in 50:14 Minuten nur dem Franzosen Yannis Lecompte (49:12) geschlagen geben. Nies erreichte als bester Deutscher im Gesamtklassement Rang vier. Mit Marcel Job (54:38, links) und Florian Schlindwein (1:01, Mitte) holte das Trio des TV Maikammer hinter Frankreich und vor Italien in der Mannschaftswertung ebenfalls Silber.