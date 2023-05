Zwischen Mittwoch, 16.30 Uhr, und Samstag, 9 Uhr, wurde in der Langentalstraße in Weidenthal die Seitenscheibe eines Mercedes-Benz eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurden das Autoradio sowie eine Lautsprecherbox gestohlen. Am Samstag oder Sonntag schlug ein unbekannter Täter in der Talstraße in Neustadt bei einem in der Talstraße in Neustadt geparkten Toyota ebenfalls die Seitenscheibe ein. Aus dem Auto gestohlen wurde ein Rucksack, der von einer Bürgerin gefunden werde. Aus dem Rucksack wurden 20 Euro Bargeld gestohlen. Die Polizei Neustadt bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de.