Zwei Fälle von Fahrerflucht meldet die Neustadter Polizei für den Zeitraum von Mittwoch bis Gründonnerstag. Demnach wurde in der Fuchsfarmstraße in Mußbach ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Auto durch einen bislang unbekannten anderen Wagen am linken Heck beschädigt. Der flüchtige Autofahrer streifte es vermutlich beim Vorbeifahren. Zu einem ähnlichen Vorfall kam es am Mittwoch zwischen 16 und 19.30 Uhr in der Goyastraße. Die Polizei Neustadt bitte um Zeugenhinweise unter Telefon 06321 8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de.