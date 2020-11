Das für den Kreis Bad Dürkheim und die Stadt Neustadt zuständige Gesundheitsamt hat am Freitag zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Demnach handelt es sich um eine Frau und einen Mann aus dem Kreis Bad Dürkheim, beide über 70 Jahre alt. Die Anzahl der Infizierten im Landkreis stieg am Freitag um 35 Fälle auf bislang 1260 an und in der Stadt Neustadt um 15 Fälle auf 471. Im Kreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau kamen 30 neue Fälle hinzu. Dort haben sich bislang 1234 Menschen mit Covid-19 infiziert.