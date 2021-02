Auf dem Bahnhofsvorplatz in Neustadt sind am Dienstag gegen 16.30 Uhr zwei junge Männer aneinandergeraten. Wie die Polizei am Abend mitteilt, setzte sich der zunächst verbale Streit bis zum Busbahnhof fort. Dort versetzte der 28-Jährige seinem 21 Jahre alten Kontrahenten Schläge mit der Faust. Die Sache hatte laut Zeugenaussagen dann erst einmal ein Ende, der ältere der beiden Männer entfernte sich in Richtung Hauptpost. Indes wurde er von dem jüngeren verfolgt, der nun seinerseits den vormaligen Angreifer mit den Fäusten traktierte. Beide wurden leicht verletzt. Die Polizei, bei der wegen des Streits mehrere Notrufe eingegangen waren, leitet nun Strafverfahren wegen Körperverletzung ein.