Zwei Autofahrer sind am Mittwochmorgen kurz vor 10 Uhr bei einem Unfall an der Kreuzung Speyerdorfer Straße/Dr.-Semmelweis-Straße/Le Quartier-Hornbach verletzt worden. Laut Bernd Kaiser vom Medienteam der Feuerwehr passierte der Unfall, weil die Vorfahrt missachtet wurde. Ein Sprecher der Polizei sagte, dass der Verursacher von der Dr.-Semmelweis-Straße geradeaus in die Straße Le Quartier-Hornbach fahren wollte und dabei den von rechts kommenden Wagen übersehen habe. Die Feuerwehr war mit 20 Kräften (Löschzug Lachen-Speyerdorf sowie Löschgruppe Geinsheim und Duttweiler) und fünf Fahrzeugen vor Ort. Zunächst war gemeldet worden, dass die beiden Unfallautos rauchten. Allerdings bestätigte sich vor Ort der Verdacht eines Fahrzeugbrands nicht. „Vielmehr entstand beim Entweichen des heißen Kühlwassers Dampf“, so Kaiser. Die Feuerwehr sicherte den Kreuzungsbereich für die Unfallaufnahme, nahm auslaufende Betriebsstoffe auf und klemmte die Fahrzeugbatterien ab. Den Sachschaden bezifferte der Polizeisprecher auf rund 12.000 Euro, beide Autos mussten abgeschleppt werden.