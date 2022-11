Über das automatische Notrufsystem eines beteiligten Fahrzeugs ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 19 Uhr an der Einmündung Lilienthalstraße/Kreisstraße 1 in Lachen-Speyerdorf die Rettungskette in Gang gesetzt worden. Nach Angaben der Neustadter Feuerwehr waren in der Einmündung zwei Fahrzeuge zusammengestoßen, warum, sei noch offen. Zwei Insassen wurden vom Rettungsdienst versorgt, mussten aber nicht ins Krankenhaus, zwei weitere blieben unverletzt. Alle vier hatten ihre Wagen noch selbst verlassen können. Während des Einsatzes wurde der Verkehr von der Kreisstraße in Richtung Neustadt an der Unfallstelle vorbeigeleitet, die Fahrspur von Neustadt nach Lachen-Speyerdorf war gesperrt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.