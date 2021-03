Zwei Fälle von Unfallflucht meldet die Haßlocher Polizei am Mittwoch: Zunächst streifte gegen 9 Uhr ein silberfarbener Kleinwagen in der Ohliggasse einen geparkten Mercedes. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und erkannte eine ältere Dame hinter dem Steuer des Kleinwagens. Etwa 1000 Euro Schaden blieben zurück. In der Anilinstraße wurde zwischen 15 und 17 Uhr der Außenspiegel eines Skoda abgefahren. Der Verursacher flüchtete. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Haßloch unter Telefon 06324/9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.