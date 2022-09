Gleich zwei Unfälle auf der A65 beschäftigten am Freitagabend die Feuerwehr Haßloch, beim zweiten gab es neun Verletzte. Gegen 17.30 Uhr überschlug sich in Fahrtrichtung Ludwigshafen kurz hinter dem Parkplatz Spechtersee ein Auto und landete im Graben. Ersthelfer befreiten die Insassen und kümmerten sich um sie. Die Feuerwehrleute waren gerade auf dem Rückweg, als der nächste Anruf kam, wie Michael Krist, Sprecher der Feuerwehr Haßloch, berichtet. Ein Kleinbus war mit hoher Geschwindigkeit auf einen Pkw aufgefahren. Dieser drehte sich, rammte mehrere Straßenschilder und blieb auf dem Grünstreifen stehen. Der Kleinbus wurde in die Mittelleitplanke katapultiert und von dort wieder quer über beide Fahrstreifen auf die Standspur, wo er stehen blieb. Ein nachfolgender Sattelschlepper konnte noch rechtzeitig bremsen und sicherte die Unfallstelle. Es gab neun Verletzte, drei von ihnen wurden in Krankenhäuser in Ludwigshafen und Neustadt gebracht. Neben Polizei und Feuerwehr waren vier Rettungswagen, ein Krankentransportwagen sowie zwei Notärzte verschiedener Organisationen an der Einsatzstelle. Ergänzt wurden sie durch den Leitenden Notarzt und den Organisatorischen Leiter Rettungsdienst. Die Anschlussstelle Haßloch wurde komplett gesperrt, ebenso die rechte Spur der Autobahn.