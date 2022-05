In der Jahnstraße sind in der Nacht auf Mittwoch von einem Privatgelände zwei Tonnen Drahtzaunelemente entwendet worden. Unbekannte seien mit einem Transporter gekommen und die Stahlelemente verladen, so die Polizei. Anhand verschiedener Hinweisen richte sich der Tatverdacht gegen zwei Männer aus einer Nachbargemeinde. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die weitere Informationen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter 06323 9550 in Verbindung zu setzen.