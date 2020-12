Durch offensichtliche Anspannung und Nervosität hat am Montag um 4.15 Uhr bei einer Verkehrskontrolle ein 30 Jahre alter Beifahrer die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich gezogen. Als er aufgefordert wurde, seinen Personalausweis vorzuzeigen, kam er dem nur sehr zögerlich nach und überreichte das Dokument mit zitternden Händen. Den Beamten war schnell klar, warum der Mann sich so verhielt: In seinem Rucksack hatte er zwei Tütchen Amphetamin. Es wird ein Strafverfahren eingeleitet, außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle informiert, die die charakterliche Eignung zum Führen eines Fahrzeugs prüfen wird. Das teilt die Polizei mit.