Die Neustadter Polizei hat am Mittwochnachmittag drei E-Scooter sichergestellt. Wegen der Verstöße kommen auf zwei Fahrer sogar Strafanzeigen zu. Bei einem 16-Jährigen, der in der Landauer Straße unterwegs war, fehlte das Versicherungskennzeichen an dem Gefährt. Außerdem konnte der Scooter Tempo 25 fahren. Erlaubt sind maximal 20 Kilometer pro Stunde, betont die Polizei. Das bekam auch eine 55 Jahre alte Frau in der Wolfsburgstraße zu spüren. An ihrem Gefährt war nur das Versicherungskennzeichen aus dem Vorjahr angebracht. Außerdem stellten die Polizisten eine Höchstgeschwindigkeit von Tempo 33 fest. Daher hätte die Frau einen Führerschein benötigt, den sie aber nicht vorlegen konnte. Sie muss sich wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Eine solche Strafanzeige kommt auch auf einen 46-Jährigen zu, den die Polizei in der Talstraße erwischt hat. Sein Scooter fuhr Tempo 30, allerdings hat der Mann gar keinen Führerschein.