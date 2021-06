In Gimmeldingen gibt es in den nächsten Wochen zwei Baustellen. Daher kommt es zu Sperrungen. Kommende Woche muss von Montag bis Freitag die Hainstraße in Gimmeldingen in Höhe der Hausnummer 4 voll gesperrt werden. Das haben die Stadtwerke mitgeteilt. Grund ist die Erneuerung von Gas- und Wasserhausanschlüssen sowie die Neuverlegung der Stromleitung. Die Umleitung erfolgt über Holzmühlen- und Talwiesenstraße. Die Müllabfuhr am 25. Juni ist gewährleistet. Von Montag, 28. Juni, bis Freitag, 2. Juli, ist dann der Tiefenweg vor der Hausnummer 8 wegen Arbeiten der Stadtwerke gesperrt. Hier erfolgt ei Umleitung über die Haberackerstraße. Hier erfolgt die Müllabfuhr wie vorgesehen am 2. Juli. Die Stadtwerke ergänzen, dass Radfahrer und Fußgänger beide Bereiche passieren können.