In einer Feierstunde wurden die ausgebauten Straßen „Am Kropsbach“ und „Am Heiligenberg“ offiziell übergeben. Der Ausbau fand von Januar 2023 bis April 2024 statt.

Ortsbürgermeister Karl Schäfer begrüßte viele Anlieger und Bürger zu diesem Anlass. Zusammen mit dem Straßenausbau wurden die aus den 70er Jahren stammende Kanalisation im Inlineverfahren, die Hauptwasserleitung und alle Hausanschlüsse erneuert. Die Auftragssumme belief sich auf rund 720.000 Euro für den Straßenausbau und 400.000 Euro für Kanalisations- und Wasserleitungserneuerung. Letztere Maßnahmen wurden von den Werken der Verbandsgemeinde Maikammer durchgeführt. Die Straßen wurden in Pflasterbauweise von Haus zu Haus respektive Grundstück zu Grundstück ohne eigene Gehwege ausgeführt.

Von den Pfalzwerken wurden die Leuchten getauscht und eine neue Erdverkabelung hergestellt. In intensiven Gesprächen wurde erreicht, dass die Verlegung der Deutschen Glasfaser, die regulär erst kurz nach Ostern 2024 in Maikammer begonnen hat, bereits im Zuge der Maßnahme durchgeführt wurde, so dass den Anwohnern eine erneute Baustelle erspart bleibt.

Schäfer bedankte sich bei den Anliegern für deren Geduld und das Verständnis für Erschwernisse, die jede Straßenausbaumaßnahme mit sich bringt. Dank galt der Firma Baumgarten aus Enkenbach-Alsenborn und dem Ingenieurbüro IPR aus Neustadt für die gute Koordination und Abwicklung der Bauarbeiten, ebenso Andreas Reuter und dem Leiter der Bauabteilung Martin Utech für die gute verwaltungsmäßige Begleitung der Baumaßnahme. „Das Bild einer Gemeinde wird stark von deren Straßen geprägt. Eine ausgebaute Straße führt in aller Regel auch zu einem Mehr an Lebensqualität für die Anwohner. Die beiden neuen Straßen vermitteln einen ausgesprochen guten Eindruck und sind eine städtebauliche Bereicherung für unsere Ortsgemeinde“, so Schäfer.