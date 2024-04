L. A. Jordan Lounge heißt der neu gestaltete Seitenflügel im Ketschauer Hof, an dem Küchenchef Daniel Schimkowitsch seine mit zwei Sternen im Guide Michelin ausgezeichneten Gerichte aus dem Restaurant L. A Jordan im lockeren Rahmen anbietet.

Durch die großen Fenster blicken die Gäste in den mediterran angelegten Innenhof des Anwesens. Gesamteindruck der Lounge: edel, aber lässig. Küchenchef Schimkowitsch und Ole Leidner, Geschäftsführer der Ketschauer Hof Hotel & Restaurant GmbH freuen sich auf das neue Angebot: „Wir haben viele Stammgäste, die gerne öfters kommen, aber nicht immer ein ganzes Menü wünschen: Hier in der Lounge haben sie die Möglichkeit, aus einer exklusiven Karte selbst zu wählen.“ Auf dieser werden sich dann Klassiker finden wie das Kaviargericht „Carbonara“ mit dem extra selektierten N25 Caviar oder das „Verkohlte Rind“.

„Wir bieten hier die gleiche Küche mit dem gleichen Anspruch wie im Restaurant, aber verfolgen ein anderes Konzept“, so Leidner. Dazu gehört, dass die Gäste beispielsweise auch ohne Reservierung vorbeikommen können und alle eben an einem Tisch zusammenkommen – „was ja auch ein ganz besonderer Teil der pfälzischen Kultur ist“, wie Schimkowitsch betont. Bis zu 16 Gäste kämen an einer Tafel zusammen. Trotzdem sei die Lounge keine Bar, in der zu späterer Stunde ein DJ auflege: „Wir sind und bleiben ein Zwei-Sterne-Restaurant.“

Geöffnet hat die L. A. Jordan Lounge ab sofort von Dienstag bis Samstag von 18.30 bis 22 Uhr. Die Leitung der Lounge wird Yannick Öffler übernehmen. Für die Weine zeichnet der Chef-Sommelier des L. A. Jordan, Stephan Nitzsche, verantwortlich.

Auch Reservierungen sind möglich, unter www.ketschauer-hof.com.