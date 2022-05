Zwei Spiele gegen Tabellenführer stehen für den Frauenfußball-Regionallisten 1. FFC Niederkirchen an: Sonntag, 14 Uhr, kommt der 1. FC Saarbrücken, am Dienstag (19.45 Uhr) geht es im Pokal zum SV Ober-Olm.

Denkt FFC-Trainer Andreas Hack an die Vorrundenbegegnung beim 1. FC Saarbrücken zurück, gerät er immer noch ins Schwärmen. „Obwohl wir die Partie 1:2 verloren haben, war das unsere bisher beste Saisonleistung“, blickt er auf den Auftritt am 20. März im Stadion Kieselhumes zurück. Diese tolle Vorstellung und der anschließende 3:0-Erfolg gegen den SC Bad Neuenahr hatten die Hoffnung geweckt, dass der direkte Wiederaufstieg in die Zweite Bundesliga noch gelingen könnte, aber der schwache Start in die Aufstiegsrunde mit nur einem Punkt aus den ersten zwei Spielen raubte auch den größten Optimisten die Illusionen.

„Dass wir nach der Vorrunde drei Wochen Pause hatten, kam für unsere damalige guten Form ungelegen“, erklärt Hack. „Wäre es gleich danach weitergegangen, hätten wir gegen Riegelsberg und Montabaur bestimmt besser ausgesehen“, glaubt der Niederkirchener Übungsleiter.

Pokalspiel am Dienstag

Nach dem 6:1-Sieg gegen Wormatia Worms und der Erfahrung vom Hinspiel macht sich Hack jedenfalls Hoffnung, mit dem 1. FC Saarbrücken erneut mithalten zu können.

Die Saarländerinnen können jedenfalls ohne Druck in die Pfalz fahren, da sie zwei Spieltage vor Schluss auf den Tabellenzweiten SC Bad Neuenahr bereits neun Punkte Vorsprung haben. In zwei Begegnungen um den Aufstieg in die Zweite Bundesliga treffen sie auf den Meister der Regionalliga West. Dies wird voraussichtlich der 1. FC Köln II sein, der drei Spieltage vor Schluss sieben Punkte mehr als der Tabellenzweite Borussia Mönchengladbach auf seinem Konto stehen hat.

Die Frauen des 1. FFC Niederkirchen haben derweil aber noch ein letztes heißes Eisen im Feuer: Am kommenden Dienstag, 19.45 Uhr, gastieren sie im Viertelfinale des Frauen-Verbandspokals Südwest beim SV Ober-Olm. Dieser führt derzeit souverän die Aufstiegsrunde der Verbandsliga an.