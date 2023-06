Frauen-Regionalligist 1. FFC Niederkirchen bestreitet in drei Tagen zwei Pflichtspiele. Am Sonntag, 14 Uhr, erwartet er am letzten Regionalliga-Spieltag in einer bedeutungslosen Partie den 1. FC Riegelsberg. Am Dienstag, 19.30 Uhr, geht es um was.

Im Halbfinale um den Verbandspokal Südwest tritt der FFC dann beim Verbandsligisten SV Obersülzen an.

Tag des Mädchenfußballs

Bevor der Speyerer Schiedsrichter Manuel Frech das letzte Regionalligaspiel der Niederkirchenerinnen anpfeift, richtet der FFC den „Tag des Mädchenfußballs“ im Kreis Rhein-Mittelhaardt aus. Los geht es um 11.15 Uhr mit einem Aufwärmprogramm mit Spielerinnen aus Niederkirchener Mannschaften, Übungseinheiten mit den Trainern der U17 und U13 und einem Fußball-Parcours. „Der Trainer unserer U15 ist leider im Urlaub. Sonst wäre er auch dabei“, erzählt FFC-Geschäftsführerin Anja Marx. Um 12.30 Uhr schließe sich ein Fußballturnier im Changing-Teams-Modus an. An dem Tag stünden allen Interessenten Ansprechpartner zum Thema Mädchenfußball zur Verfügung. Teilnehmen könnten alle Mädchen, die Interesse hätten, Fußball zu spielen. Ob sie bereits einem Verein angehörten oder nicht, spiele keine Rolle. Die Teilnahme sei kostenlos.

In der Regionalliga Südwest sind inzwischen fast alle Entscheidungen gefallen. Zweitliga-Absteiger SV Elversberg benötigt allerdings im Heimspiel gegen den VfR Wormatia Worms noch einen Punkt, um sich aus eigener Kraft die Meisterschaft zu sichern. Der 1. FFC Niederkirchen, Wormatia Worms und Schlusslicht SV Bardenbach stehen als Absteiger in die Verbandsligen fest. Der als Tabellenzehnter feststehende SV Ober-Olm hofft, dass sich der Meister in den Relegationsspielen zur Zweiten Bundesliga gegen den Titelträger der Regionalliga West durchsetzt. Ansonsten begleitet er die Niederkirchenerinnen in die Verbandsliga Südwest.

Pokalspiel beim SV Obersülzen

Im Pokalspiel am Dienstag bekommt der FFC einen Vorgeschmack auf die nächste Saison: Gastgeber SV Obersülzen wird dann in zwei Punktspielen dessen Gegner sein. Der Halbfinalsieger trifft im Finale am Sonntag, 11. Juni, in Kirn auf den TSV Schott Mainz. Der hat am Mittwochabend das erste Halbfinale gegen TuS Wörrstadt mit 8:1 gewonnen.