Die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz hat die Siegerweine 2024 gekürt. Zwei der sechs Auszeichnungen, die es für pfälzische Winzer gab, gingen an Neustadter Betriebe. Zum Hintergrund: Die von der Landwirtschaftskammer verliehene Goldene Kammerpreismünze ist die erste Hürde auf dem Weg zum Siegerwein. „Diese Erzeugnisse stehen an der qualitativen Spitze und haben für den Markt eine Leitfunktion“, beschreibt die Landwirtschaftskammer die Bedeutung der Siegerweine. 743 Betriebe haben bei der Kür mitgemacht, für 2866 Weine und Sekte gab es eine Goldene Kammerpreismünze. Eine Siegerwein-Auszeichnung ging nach Duttweiler ins Weingut Winkelmann für eine 2023er Weißburgunder Spätlese trocken. „Das freut mich sehr. Ich bin seit über 30 Jahren im Betrieb tätig. Schön, dass wir auch mal einen Siegerwein stellen können“, sagte Bernd Winkelmannn auf Anfrage. Seine Motivation beschreibt er wie folgt: „Man strengt sich jedes Jahr an, das fruchtet.“ Der Preis für den landesweiten Siegersekt hat zum dritten Mal in Folge das Gimmeldinger Weingut Thomas Steigelmann gewonnen – mit einem 2022er Riesling brut. Die Landwirtschaftskammer würdigt diesen besondern Erfolg: „Das Weingut Thomas Steigelmann schaffte den Hattrick und überzeugte die Jury zum dritten Mal hintereinander.“ Und auch Steigelmann ist begeistert: „Damit hatten wir überhaupt nicht gerechnet, so ein Hattrick ist sehr schön.“ Seine Mitbewerber seien sehr leistungsstark. „Umso schöner, dass wir als Kleinbetrieb den Jackpot in die Pfalz und vor allem nach Gimmeldingen holen konnten“, sagte Steigelmann zur RHEINPFALZ.

