Zwei 82-jährige Frauen sind am Montag Opfer von Diebstählen in einem Einkaufsmarkt in Lachen-Speyerdorf geworden. Nach Angaben der Polizei wurde einer der beiden Frauen ihr Geldbeutel aus der Einkaufstasche gestohlen, die sich in der Seitentasche des Rollators befand. Darin befanden sich unter anderem 150 Euro Bargeld sowie die EC-Karte mit Pin. Noch bevor die Seniorin die Karte sperren konnte, wurden zweimal Beträge im niederen vierstelligen Bereich abgehoben.

Fast zur gleichen Zeit wurde einer weiteren 82-Jährigen im selben Markt der Geldbeutel aus der geschlossenen Seitentasche ihres Einkaufskorbs gestohlen. Den Diebstahl bemerkte sie erst an der Kasse. Neben der EC-Karte waren ein Goldarmreif sowie 200 Euro Bargeld in der Geldbörse.