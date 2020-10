(aktualisiert: 15.30 Uhr) Bei einem Überholmanöver am Montagnachmittag auf der K 14 sind zwei 16-Jährige schwer verletzt worden, die mit einem Kleinkraftrad in Richtung Haßloch unterwegs waren. Ein 42-jähriger Mutterstadter wollte das vorausfahrende Kleinkraftrad überholen. Der Fahrer des Zweirads bog jedoch in einen Waldweg ein und übersah hierbei das überholende Auto. Die beiden 16-Jährigen mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit 2000 Euro. Die K 14 war eine Viertelstunde lang gesperrt.