Seit Mittwoch sind im Kreis Bad Dürkheim 35 neue Corona-Fälle hinzugekommen, in Neustadt zwölf. In der Grundschule Meckenheim wurden zwei Schüler aus zwei verschiedenen Klassen positiv getestet, beide Klassen befinden sich laut Kreisverwaltung in Quarantäne. Im Kreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau wurden 38 neue Corona-Fälle gemeldet. An beiden Standorten des Klinikums Landau-Südliche Weinstraße gab es weitere Neuinfektionen bei Patienten und Belegschaft. Seit Mittwoch stehen beide Einrichtungen unter Quarantäne.