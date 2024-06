Gleich zweimal kam es am Dienstag zu Diebstählen aus Wohnhäusern in Haßloch. In der Bertolt-Brecht-Straße betraten zwei unbekannte Männer zwischen 15 und 16.45 Uhr durch die offene Terrassentür das Haus einer 59-jährigen, während sich die Frau im Garten befand und stahlen Schmuck. Die Täter werden als dunkel gekleidet, 1,65 bis 1,80 Meter groß und im Alter zwischen 35 und 45 Jahre beschrieben. Außerdem hebelten Unbekannte zwischen 15 und 17.30 Uhr ein Fenster eines Hauses in der Ludwigstraße auf, als sich die Bewohner nicht zuhause befanden. Sie durchsuchten mehrere Räume und entwendeten auch hier Schmuck. Die genaue Schadenshöhe steht in beiden Fällen noch nicht fest. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen im Tatzeitraum nimmt die Polizei Haßloch, Telefon 06324 9330, pihassloch@polizei.rlp.de, entgegen.